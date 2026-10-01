Крым частично остался без электричества из-за атаки БПЛА

Энергообъекты Крыма минувшей ночью подверглись атаке беспилотников ВСУ, часть населенных пунктов обесточена. Об этом сообщило "Крымэнерго" в мессенджере "Макс".

Отмечается, что обстановка с подачей электроэнергии на полуострове остается сложной. Энергетики круглосуточно ведут восстановительные работы.

Кроме того, без электроэнергии осталась часть Херсонской области. "В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена частично Херсонская область", - сообщает компания "Херсонэнерго".