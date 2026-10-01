Игорь Седов рассказал о торжественном мероприятии в Астрахани, посвященном Дню воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

Председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов сообщил на своих страницах в соцсетях о торжественном мероприятии, посвященном Дню воссоединения с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями, которое прошло накануне в концертном зале АДК «Аркадия».

В нём приняли участие представители органов власти, участники специальной военной операции и члены их семей, депутаты области и города, члены общественных, ветеранских и молодёжных объединений, студенты и курсанты. Вместе с коллегами по депутатскому корпусу Городской Думы восьмого созыва также приняли участие в мероприятии.

"Со сцены астраханцев поздравили временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Денис Афанасьев, ветеран СВО, заместитель председателя Думы Астраханской области Арсен Мутелимов и председатель Общественной палаты региона Светлана Калашникова", - отметил Игорь Седов.

Для гостей праздника ведущие творческие коллективы города выступили с патриотическими концертными номерами.

"Единство — это наша сила. Мы гордимся нашей страной, нашими защитниками и нашей общей историей. С праздником, дорогие земляки! Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!", - пожелал Игорь Седов.