Путин и Лукашенко поздравили Си Цзиньпина с 77-летием КНР

Главы России и Белоруссии поздравили лидера КНР Си Цзиньпина с 77-летием образования республики.

"Под Вашим руководством Китай демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, вносит весомый конструктивный вклад в решение важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня", - отметил Владимир Путин, цитату приводит пресс-служба Кремля.

Президент России уверен, что его встреча с главой КНР во время ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне будет результативной, послужит дальнейшему упрочению российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Белорусский лидер отметил, что Минск высоко ценит последовательный курс Пекина на международной арене, направленный на поддержание глобальной стабильности.

"Под Вашим руководством Китай уверенно движется к всестороннему возрождению великой китайской нации, демонстрирует впечатляющие успехи в развитии производительных сил нового качества, укреплении технологического суверенитета и модернизации экономики", - говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба Александра Лукашенко.

В преддверии 35-летия установления дипломатических отношений двух стран президент Белоруссии возобновил приглашение Си Цзиньпину посетить Беларусь с официальным визитом в следующем году.

"Ваш приезд придаст юбилею особый символизм и станет точкой отсчёта для нового этапа белорусско-китайских отношений", - сказал глава государства.