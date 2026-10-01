В Свердловской области и еще двух регионах в начале октября выпадет первый снег

В начале октября сразу в трех уральских регионах, включая Свердловскую область, выпадет первый снег. С таким прогнозом выступили синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, уже 2 октября начнутся осадки в виде дождя, переходящие в снег. Они пройдут в горной зоне севера Свердловской области и в Пермском крае, куда в первую очередь проникнет арктический воздух.

"3-4 октября дождь может перемежаться со снегом во многих районах запада области. На востоке Свердловской области осадки будут выпадать в основном в виде дождя и лишь 4-5 октября в тылу циклона будут перемежаться небольшим снегом. Не исключается образование временного снежного покрова 3-4 октября в горной зоне и прилегающих районах Свердловской, Челябинской областей, местами в Пермском крае", - отмечается в прогнозе синоптиков.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на Среднем Урале завершится бабье лето, а после него наступит резкое похолодание.