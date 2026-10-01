В Забайкалье ввели вознаграждение за добычу медведя

В Забайкальском крае запустили стимулирующую меру для снижения угрозы со стороны диких животных: за добычу медведя теперь выплачивают 15 000 рублей. Решение властей связано с резким ростом числа случаев, когда хищники приближаются к жилым территориям. Информацию подтвердило региональное министерство природных ресурсов.

Согласно данным ведомства, к 1 октября охотники добыли 70 медведей. При этом органы зафиксировали свыше 100 сообщений о появлении диких зверей в окрестностях населенных пунктов - в 35 случаях животные выходили непосредственно в жилые зоны. Именно эта статистика подтолкнула власти к введению выплаты: механизм призван оперативно влиять на численность медведей и снижать риски для местных жителей.

В Красноярском крае продолжают бороться с бурыми медведями из‑за их нападений на людей: по данным министерства природных ресурсов и лесного комплекса, на 28 сентября выдано 180 приказов на отстрел 1214 медведей, из них уже добыто 729 особей.