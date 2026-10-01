Евгений Солнцев: В рамках программы "Земский работник культуры" в Оренбуржье уже трудоустроено 24 специалиста

В Оренбургской области продолжается реализация программ, инициированных Президентом России.

"Благодаря программе, запущенной по поручению Президента Владимира Владимировича Путина в рамках национального проекта «Семья», новые специалисты приступили к работе в 16 муниципалитетах Оренбургской области", - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Евгений Солнцев.

Речь идет о кадровой работе в рамках программы "Земский работник культуры". 24 специалиста пополнили кадровый потенциал региона в сфере культуры. Каждый из сотрудников заключил пятилетний трудовой договор и получил по 1 миллиону рублей подъёмных.

"Особенно радует, что треть новых сотрудников – молодёжь. Это выпускники областных учреждений. Например, Артём Кузьмин окончил Бузулукский музыкальный колледж. Теперь преподаёт в Плешановской детской школе искусств Красногвардейского района. Воспитанница Оренбургского областного колледжа культуры и искусств Вероника Самойленко стала руководителем коллектива самодеятельного искусства в Акбулакском районе", - отметил глава Оренбуржья Евгений Солнцев.

Важно отметить, что география реализации кадрового проекта охватила разные муниципалитеты региона. Так, в Александровский район прибыли на работу три специалиста, по два сотрудника работают в Акбулакском, Асекеевском, Курманаевском, Новосергиевском районах. И также двумя работниками сферы культуры пополнился кадровый состав в Ясненском городском округе и Бугуруслане.

"Мы не просто закрываем кадровый дефицит – мы даём территориям новую энергию и свежие идеи. Будем и дальше поддерживать такие важные инициативы и создавать условия, чтобы специалисты хотели работать и развиваться именно в Оренбуржье", - подчеркнул Евгений Солнцев.