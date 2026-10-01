Тюменский завод ЖБИ восстанавливает производство после паводка

Тюменский завод ЖБИ восстанавливает производство после паводка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Промышленная площадка "Завода железобетонных изделий "РОТОР" частично была подтоплена: вода зашла в производственные цеха. Сегодня при поддержке фонда финансирования предпринимательства Тюменской области на территории проводятся работы по ликвидации последствий подтопления.

По целевой программе "Восстановление-инвест" компании был предоставлен заем в размере 5 000 000 рублей на максимальный срок 5 лет под льготную ставку 1% годовых. Средства направлены на: замену и приобретение нового технологического оборудования; восстановление полноценного производственного цикла в цехах.

"Поддержка в рамках программы "Восстановление-инвест" создана для максимально оперативной помощи предпринимателям региона. Заемные средства под 1% годовых позволяют предприятию провести замену пострадавших агрегатов, сохранить все рабочие места и продолжить бесперебойные поставки ЖБИ-изделий на ключевые строительные объекты Тюменской области", – пояснили в фонде финансирования предпринимательства Тюменской области.