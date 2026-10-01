СМИ: Россия сохранит присутствие в Сирии

Россия направила в сирийский Тартус морской конвой, что стало первой крупной миссией после августовского соглашения о новом формате военного присутствия РФ в Сирии, пишет египетское издание Almasry Alyoum.

Россия и новые власти Сирии пришли к соглашению по дальнейшей судьбе российских баз, сообщал в сентябре сирийский МИД. В состав прибывшей группы вошли: сухогруз "Спарта", танкер "Генерал Скобелев", судно "Академик Пашин" и эсминец "Адмирал Левченко". По данным источников, суда доставили боеприпасы для объектов в Хмеймиме и Тартусе.

Прибытие конвоя стало первым подтверждением договоренностей, достигнутых после 18 месяцев переговоров. Согласно меморандуму, Сирия берет под контроль гражданскую инфраструктуру (включая часть порта Тартус и объекты в Хмеймиме), а российские военные базы преобразуются в совместные учебные центры. Эта модель позволяет Дамаску укрепить суверенитет над гражданскими объектами, а Москве — сохранить стратегическое присутствие в Средиземноморье.

Несмотря на смену правового статуса, Россия продолжает обеспечивать свои базы морским путем, подтверждая, что партнерство лишь трансформируется. Практическая реализация соглашения покажет, насколько эффективно стороны смогут совместить российские военные интересы с расширением полномочий сирийских властей, заключает издание. Но Россия уходить из Сирии не намерена.