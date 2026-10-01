Богатейшие россияне потеряли 23,6 млрд долларов в 2026 году

Состояние богатейших бизнесменов России с начала 2026 года сократилось на $23,599 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Наибольшее снижение состояния зафиксировано у Михаила Прохорова - на $6,22 млрд, до $10,4 млрд. Состояние президента "Норникеля" Владимира Потанина снизилось на $4,28 млрд, до $22,1 млрд.

Акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов "обеднел" на $2,69 млрд, его состояние оценивается в $16,6 млрд. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял $2,62 млрд, его состояние снизилось до $21,1 млрд.

1 августа сообщалось, что совокупное состояние богатейших бизнесменов страны с начала года уменьшилось на $5,02 млрд. 1 сентября стало известно, что совокупное состояние богатейших бизнесменов из России с начала года сократилось на $19,771 млрд.