В России задержаны приспешники Басаева и Хаттаба

Задержаны трое приспешников Басаева и Хаттаба – фигурантов уголовных дел о нападениях на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Речь идёт о событиях 1999-2000 гг. в Чечне. Задержания прошли в Ингушетии, Башкортостане и Татарстане.

По данным следствия, один из фигурантов добровольно вступил в банду Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Он активно участвовал в вооруженном нападении на солдат, случившемся 4 октября 1999 г. в чеченской станице Червленной. Убиты 15 бойцов, ещё 28 пострадали.

Ещё двоих фигурантов дела подозревают в участии в вооружённом нападении группировки под руководством Басаева и Хаттаба на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты комендатуры Веденского района Чечни. Оно случилось 29 марта 2000 г. в горно-лесистой местности к югу от села Джани-Ведено. Тогда убиты 43 силовика и бойца, пострадали ещё 102 человека.

После нападения похищены закреплённое за бойцами ОМОН и военнослужащими огнестрельное оружие. Также повреждена и уничтожена военная техника, имущество и вооружение ГУВД по Пермской области. Задержанные арестованы, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.