05 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК / Валерий Звонарёв

Основатель РМК помог юной пианистке из Челябинска восстановить слух

Основатель Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин помог маленькой Лине из Челябинска восстановить слух и наконец заняться музыкой. Девочка родилась без левого уха. Несмотря на то, что мозг компенсировал отсутствие звука справа и ребенок мог общаться как все обычные дети, эта особенность выделяла ее среди сверстников.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе РМК, в 2019 году родители стали искать решение проблемы, однако российские врачи на тот момент могли предложить только частичное восстановление. А вот американские специалисты были готовы сформировать слуховой проход и создать внешнее ухо из высокотехнологичного полипропиленового импланта. Но стоимость такого лечения для обычной челябинской семьи была неподъемной.

Тогда семья обратились в Благотворительный фонд РМК, а Игорь Алтушкин выделил личные средства на поездку и операцию. Вскоре после этого Лина стала слышать на оба уха, а искусственная ушная раковина выглядела вполне реалистично. Еще через два года девочка поступила на хоровое отделение и наконец исполнила свою мечту – петь и заниматься музыкой.

14-летняя Лина из Челябинска с нарушением слуха(2026)|Фото: пресс-служба РМК / Валерий Звонарёв

К сожалению, спустя три года после операции каркас уха сломался, не выдержав внутреннего давления – ребенок продолжал расти, а полипропиленовый имплант оставался статичным. В калифорнийской клинике предлагали поставить такой же пластик, но родители решили искать альтернативное и более долговечное решение. Тогда свою помощь предложил доктор Мутаф из Турции, специализирующийся на реконструктивной хирургии высокого уровня сложности. По его словам, самым наилучшим вариантом станет аутотрансплантация: взять фрагмент реберного хряща Лины и вручную, буквально по миллиметру, собрать из него новый, живой каркас ушной раковины. Органика вместо полимера.

14-летняя Лина Каримова из Челябинска на операции по восстановлению слуха(2026)|Фото: семейный архив Лины Каримовой / пресс-служба РМК

На просьбу о помощи снова ответил Игорь Алтушкин, и уже этим летом 14-летней Лине успешно провели сложнейшую операцию. Поврежденный пластик извлекли, а на его месте сформировали органическую ушную раковину. По словам мамы девочки, дочь стала лучше слышать, а дискомфорт от инородного предмета полностью исчез.

"Наша история не просто о редкой патологии. И даже не о медицине высоких технологий. Она о том, что важно видеть цель. О врачах, которые берутся за невозможное. И о людях, обладающих ресурсами, которые понимают: самая надежная инвестиция – это возможность для ребенка услышать аплодисменты в свою честь и поверить, что мечты сбываются, если за них по-настоящему бороться", – сказала Альбина Каримова.

Сейчас Лина свободно отдает себя музыке и планирует в будущем стать оперной певицей.

Теги: РМК, Игорь Алтушкин, слух, операция, ребенок


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