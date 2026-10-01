01 Октября 2026
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Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Юные экологи со всей страны на ДЭФ-2026 в Магнитогорске презентовали Артему Жоге и Алексею Текслеру уникальные проекты

Детский экологический форум в Магнитогорске собрал в этом году представителей из 51 региона страны. Приветствие участникам направил Президент России Владимир Путин: «Убеждён, что в рамках насыщенной программы нынешней встречи, которая проходит в Магнитогорске, участники смогут обсудить с признанными экспертами, представителями общественных организаций и органов власти наиболее значимые вопросы природоохранной повестки, узнать много полезного и интересного. И конечно, познакомиться с единомышленниками и обрести друзей».

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

В ходе торжественной церемонии участников ДЭФ-2026 приветствовали Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Желаю вам удачи, новых знакомств и содержательных бесед. Уверен, что представленные вами проекты и идеи получат практическое воплощение. Именно вам предстоит жить в нашей стране и формировать ее будущее - пусть оно будет благополучным и экологически устойчивым. Желаю продуктивной работы на форуме и мирного неба над головой», - сказал Артем Жога.

Алексей Текслер отметил значимость вклада подрастающего поколения в решении экологических задач региона и подчеркнул, что форум проходит в год единства народов России.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Челябинская область богата природой - национальные парки, заповедники, - и мы уделяем экологическим вопросам особое внимание. Уже четвертый год ваши проекты помогают нам в этой работе. Уверен, что представленные вами проекты будут внедрены в жизнь. Благодаря таким молодым людям, будущее страны будет чистым и светлым. Этот год объявлен Президентом Годом единства народов России. Только вместе мы можем решать важнейшие задачи - в том числе защищать природу для себя и будущих поколений», - сказал глава Южного Урала.

Также в церемонии приняли участие заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Владимир Чернышев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Павел Косов, генеральный директор Фонда президентских грантов, председатель правления Президентского фонда природы Илья Чукалин и директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Мероприятие проводится при поддержке Комитета ГосДумы по экологии, Росприроднадзора, Минприроды РФ, Минпросвещения РФ и Правительства Челябинской области. Организаторами выступают Министерство экологии Челябинской области и Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

Программа Всероссийского детского экологического форума в 2026 году была рассчитана на 2 дня, началась с практической части защиты экологических проектов по номинациям форума и научно-практической конференции.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

А в пленарной сессии IV Всероссийского детского экологического форума «Кадры для экологического будущего России» приняли участие полпред в УрФО и губернатор Южного Урала.

«Все знают, что Уральский федеральный округ имеет развитый промышленный потенциал. Экологическая трансформация округа – это не выбор между промышленным развитием и сохранением окружающей среды. Речь идет о поиске решений, которые позволят сделать экономику более технологичной и одновременно улучшить качество воздуха, воды и почвы. Яркий пример Южный Урал – в Магнитогорске совокупные выбросы с 2017 года снизились на 23%, в Челябинске – на 49%. А совокупные затраты на охрану окружающей среды в УрФО выросли с 2020 года более чем в два раза», – заявил в ходе сессии Артем Жога.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Юных экологов интересовали успешные практики развития Урала, которые могут быть полезны молодежи из других регионов России Спрашивали ребята Артема Жогу о перспективах запуска в малых населенных пунктах программы «Земский эколог» по аналогии с уже существующими программами – «Земский доктор» и «Земский учитель». Полпред пообещал школьникам проработать данное предложение с профильными министерствами.

С Алексеем Текслером участники ДЭФ-2026 обсудили подготовку кадров в сфере экологии и востребованность профессии на рынке труда. Глава региона отметил, что экологические компетенции сегодня пользуются спросом в самых разных областях. Одной из площадок подготовки специалистов станет межуниверситетский кампус мирового уровня «Южный Урал.

«Важнейшая часть работы – это профориентация. Все начинается со школы. У нас в регионе открываются инженерные классы. Здесь у школьников есть возможность готовиться по научно-естественным направлениям, в том числе в сфере экологии. Подготовка школьников к осознанному выбору является важнейшим направлением экологического просвещения. Сегодня это такая междисциплинарная история: любой инженер, металлург должен понимать, что такое экология и, соответственно, в своей работе использовать эти знания и навыки», – рассказал Алексей Текслер.

Отдельный пласт вопросов касался темы внедрения в экологию современных сквозных технологий. Спрашивали о дата-центрах, энергопотреблении и многом другом.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Одна из участник поинтересовалась у губернатора: «Как не выгореть, когда делаешь много добрых дел, а проблемы все равно остаются?» Глава Южного Урала ответил - трудности нужно воспринимать как возможность получить новые знания и решить сложную задачу и посоветовал не сдаваться, помнить, что даже небольшое доброе дело способно изменить чью-то жизнь к лучшему, а большие проблемы решаются постепенно и общими усилиями.

Также ребята обсудили с главой региона результаты рекультивации Челябинской свалки, превращения переполненного мусорного полигона в зеленый холм, где образующееся в ходе утилизации твердых коммунальных отходов тепло активно используется для выращивания цветов, которыми затем украшают улицы Челябинска. Поднимали в ходе обсуждения темы новых экологических проектов Челябинской области – от переработки вторсырья и развития экономики замкнутого цикла до экотуризма. Говорили и о новом производстве по переработке упаковки «Тетрапак» в Челябинске, создании экопромышленного парка в Миассе ,развитии экологической инфраструктуры в долине реки Ай.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Также полпред и губернатор на площадке форума встретились с региональными командами. Ребята из Челябинской, Тюменской, Курганской и Свердловской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Луганской Народной Республики представили свои проекты по сохранению природы.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Мы проводим Всероссийский детский экологический форум в Челябинской области уже четвертый раз, и в этом году впервые площадкой стал Магнитогорск. Сегодня в форуме участвуют около пяти тысяч ребят из 51 региона, а на отборочном этапе – все 89 регионов страны. ДЭФ – передовая детская экологическая площадка: ребята приезжают со своими проектами, защищают их у ведущих экспертов и дальше реализуют. Это важно для страны, потому что сбережение экологии – одна из национальных целей», – подчеркнул губернатор.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Команда Челябинской области презентовала проект «Южный Урал в Эко-движении», целью которого заявлена популяризация спорта и экологичного образа жизни посредством проведения региональной медиа-эстафеты.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Тюменская команда представила проект «От истока до устья», предполагающий проведение серии экологических десантов на водоемах города Ишима и организацию фестиваля «У истока», на котором участники на сапбордах и лодках проплывут по реке и соберут мелкий мусор.

Команда Курганской области предложила создать интерактивную карту уникальных природных объектов региона в рамках проекта «Природный код 45».

Школьники из Свердловской области презентовали проект «Моя родина - Урал». Команда провела более 60 субботников и разработала концепцию методических рекомендаций по организации уборок территорий.

Делегация Ямала продемонстрировала проект по развитию экотуризма «Живой родник – связующая точка исторического маршрута 501-й стройки».

Команда Луганской Народной Республики презентовала инициативу «Зеленый почтальон», сочетающую в себе спортивное ориентирование, экологическое просвещение и практическую природоохранную деятельность.

Алексей Текслер подчеркнул, что каждый проект уникален, но вместе команды делают общее дело на благо экологии.

В завершении рабочей программы полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей IV Всероссийского детского экологического форума. Церемония прошла на арене «Металлург» в Магнитогорске.

По итогам экспертного отбора в финал вышел 51 проект. Победителей определили по семи конкурсным направлениям: «Чистая вода», «Чистая страна», «Чистый воздух», «Сохранение биоразнообразия», «Особо охраняемые природные территории», «Цифровые технологии в экологии» и «Экологическое просвещение».

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Артем Жога наградил победителей и призеров номинации «Лучший проект по спасению рек и озер». Первое место заняла команда экологов из Тюменской области.

Алексей Текслер вручил награды авторам лучших проектов по сохранению биоразнообразия водных объектов. Победителем в этой номинации стала команда из Ленинградской области с проектом «Биоразнообразие: жизнь в потоке» о водоемах Кингисеппского района.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Добавим, что в тройку лидеров также вошла команда Астраханской области с проектом «Проблема сохранения рыбных ресурсов путем восстановления русла рек» и команда экологов из Калининградской области: они представили цикл мероприятий – «Сохранение европейского угря».

Победители IV Всероссийского детского экологического форума получили памятные статуэтки – талисманы форума и сертификаты на реализацию экологических инициатив в размере 100 тысяч рублей. Призерам вручили сертификаты на 50 тысяч рублей.

Отдельно был определен победитель ДЭФ-2026 в народной номинации – им стала команда из Чеченской республики: экологический проект поддержали в ходе всероссийского голосования.

Всего за время проведения форума в 2023–2025 годах участие в нём приняли более 12,5 тысяч школьников из 89 регионов страны.

Теги: артем жога, алексей текслер, детский экологический форум, юные экологи


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