Трамп требует почти полностью избавить Вашингтон от комаров

Дональд Трамп подписал указ о сокращении популяции комаров и клещей в округе Колумбия. Цель - к 2028 году уменьшить число комаров на 90 %, клещей - на 50 %. Текст документа разместили на ресурсе Белого дома, пишет ТАСС.

Президент поручил EPA, министерствам внутренних дел и сельского хозяйства, а также администрации общих служб за 60 дней с даты подписания подготовить и запустить кампанию по борьбе с вредителями. Координацию ведет министерство здравоохранения.

EPA получило право регистрировать новые методы борьбы с насекомыми. Минздрав должен стимулировать разработку способов лечения болезней, которые переносят комары и клещи.