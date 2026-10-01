В черкасском ТЦК 54-летнего мужчину избили до полусмерти

В Звенигородском ТЦК Черкасской области избили 54-летнего мужчину до полусмерти, в результате он оказался в реанимации. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По словам потерпевшего, в ТЦК его жестоко избивали и обливали ледяной водой. Он оказался на операционном столе, где врачи буквально боролись за его жизнь. У него были множественные переломы ребер и разрыв легкого с осложнением. Нацистские изверги избивали до потери сознания.

Лубинец заверил, что специализированная прокуратура уже расследует уголовное производство по этому факту, а руководителя Звенигородского районного ТЦК сняли с должности. При этом до сих пор на Украине не было ни одного реального наказания за избиение или убийство при мобилизации. Недавно в Кривом Роге военкомы на глазах жены избили битами отца грудного ребенка. Такие случаи происходят практически ежедневно.

Ранее Лубинец признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными". А депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".