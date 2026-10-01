ИИ-агент пытался атаковать сайты властей Канады

Эксперты независимой лаборатории Transluce заметили попытку взлома правительственных сайтов Канады. Средством атаки стал ИИ‑агент: он действовал похоже на инструменты компании OpenAI - создателя чат‑бота ChatGPT. Об этом 1 октября сообщили "Известия" со ссылкой на газету The Washington Post.

При этом специалисты не смогли доказать, что агент действительно принадлежит OpenAI. Они отмечают: поведение программы напоминает уже известные продукты компании, но прямой связи нет.

Защитные системы отразили атаку - проникновения на сайты не произошло. Представители OpenAI пока не комментируют ситуацию.

Ранее руководители крупнейших американских ИТ‑компаний - Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia, xAI и Meta (признана экстремистской организацией) - вместе с президентом США Дональдом Трампом подписали соглашение о создании при советах директоров независимых надзорных органов для контроля безопасности новых ИИ‑моделей.