Решетников: Тема санкций с делегацией США на G20 не обсуждается

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, который возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли G20, рассказал, что поддерживает рабочие контакты с американской делегацией.

При этом никаких обсуждений, касающихся снятия санкций или экономического сотрудничества, не запланировано, добавил Решетников.

"Американская сторона, в общем и целом, более практична, но наши основные партнеры известны", - приводит его слова РИА Новости.

31 августа министр финансов России Антон Силуанов провел переговоры с главой Минфина США Скоттом Бессентом на полях встречи глав министерств финансов и центробанков G20. Американский министр передал Силуанову, что военный конфликт на Украине должен прекратиться, и власти США хотят увидеть мирный исход. По данным Reuters, Бессент исключил возможность каких-либо сделок с Москвой до окончания украинского кризиса. Позже Силуанов заявил, что в ходе его визита в США вопрос о снятии санкций с России не обсуждался.