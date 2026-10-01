Артем Жога и Алексей Текслер в горбольнице №2 Магнитогорска высоко оценили работу по реабилитации ветеранов спецоперации

Полномочному представителю Президента России в Уральском федеральном округе Артему Жоге и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в ходе рабочей поездки в Магнитогорск была представлена работа отделения медицинской реабилитации ГАУЗ «Городская больница №2».

Это медицинское учреждение специализируется на оказании реабилитационной помощи взрослому населению с поражениями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты отделения оказывают в том числе реабилитационную помощь участникам специальной военной операции. Завершающий этап реабилитации пациенты проходят в отдельном корпусе больницы на улице Труда 36/1. Дневной стационар развернут на 38 коек. За неполных 9 месяцев выписаны 679 пациентов, реабилитацию в амбулатории прошли 516 человек.

«Врачи активно внедряют новые технологии и помогают людям, у которых есть сложности с опорно‑двигательным аппаратом. С начала года лечение уже прошли 45 ветеранов СВО. Пообщался с бойцами - они полны сил для работы над собой», - поделился впечатлениями после посещения медучреждения Артем Жога.

Медики рассказали полпреду и губернатору, что сейчас разрабатывается проект расширения отделения медицинской реабилитации городской больницы №2 с дополнительными программами водолечения, грязелечения и бальнеотерапии. Планируется сосредоточить в одном здании все три этапа медицинской реабилитации.

«Комплексный подход к медицинской реабилитации повысит доступность помощи для жителей Магнитогорска и близлежащих районов и создаст условия для полноценного восстановления пациентов, включая участников специальной военной операции», – подчеркнул Алексей Текслер.

В ходе визита в медучреждение Артем Жога и Алексей Текслер пообщались с пациентами городской больницы №2.

И по запросу ветеранов боевых действий губернатор поручил главе города Сергею Бердникову рассмотреть возможность создания в Магнитогорске Центра адаптивных видов спорта.

Стоит напомнить, что система медицинской реабилитации участников специальной военной операции в Челябинской области постоянно расширяется.

Татьяна Колчинская, министр здравоохранения Челябинской области, отмечала: "Наша задача – не просто лечить, а возвращать людей к полноценной жизни. Мы гордимся тем, что челябинские врачи и реабилитологи работают на высочайшем уровне, и у жителей области нет необходимости ехать за помощью в другие регионы".

На данный момент бойцам оказывают 15 медицинских организаций в амбулаторных условиях, дневных и круглосуточных стационарах, в том числе санатории «Кисегач» и «Карагайский бор». Якорным учреждением определен Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн, который координирует работу всех медицинских организаций и обеспечивает преемственность на разных этапах реабилитации.