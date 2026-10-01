"КОРТРОС" на 100+ Techno Build: рождаемость в Академическом выше общероссийской

03 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"КОРТРОС" на 100+ Techno Build: рождаемость в Академическом выше общероссийской

Генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев принял участие в пленарной сессии "Дом будущего", которая состоялась в рамках XIII Международного строительного форума и выставки 100+ Techno Build в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем выступлении спикер рассказал о новом проекте компании АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") – детской площадке в стиле Дымковской игрушки, которую торжественно открыли в Академическом 15 сентября. Помимо детской зоны, проект включает воркаут-зону и поле для мини-футбола. Площадка стала подарком к юбилею самого молодого района города.

Открытие детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Открытие детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

"Площадка "Дымковская игрушка" актуальна — актуальны краски, символы. Детей это привлекает. Для них это весело и интересно. Площадка живет своей жизнью", — сообщил он, отметив, что считает правильным направлением внедрение русского стиля в архитектуре.

"Это точно находит отклик и дарит яркие впечатления", — подчеркнул Станислав Киселев.

Пленарная сессия "Дом Будущего"(2026)|Фото: Накануне.RU

Форум 100+ в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Гендиректор ГК "КОРТРОС" отметил, что в Академическом районе Екатеринбурга процент рождаемости выше, чем в других районах города и выше среднего по стране.

"Академический — с точки зрения показателей рождаемости — уникальное открытие. То, что сегодня он демонстрирует коэффициент 1,94 при 1,4 в целом по стране, это, конечно, серьезная заявка на успех и на некий единый формат в реализации проектов комплексного развития территорий на территории всей России", — подчеркнул Станислав Киселев.

Он добавил, что потенциал развития восьмого района уральской столицы далеко не исчерпан.

Напомним, что ГК "КОРТРОС" входит в число крупнейших девелоперов России по версии Единого ресурса застройщиков. К 2026 году группа ввела в эксплуатацию свыше 4,5 млн кв. м жилья. Флагманский проект компании — район Академический в Екатеринбурге, один из крупнейших в России и Европе проектов комплексного освоения территории. ГК "КОРТРОС" реализует его в лице компании АО СЗ "РСГ-Академическое".

Теги: Кортрос, Академический, рождаемость


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети