"КОРТРОС" на 100+ Techno Build: рождаемость в Академическом выше общероссийской

Генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев принял участие в пленарной сессии "Дом будущего", которая состоялась в рамках XIII Международного строительного форума и выставки 100+ Techno Build в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем выступлении спикер рассказал о новом проекте компании АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") – детской площадке в стиле Дымковской игрушки, которую торжественно открыли в Академическом 15 сентября. Помимо детской зоны, проект включает воркаут-зону и поле для мини-футбола. Площадка стала подарком к юбилею самого молодого района города.

"Площадка "Дымковская игрушка" актуальна — актуальны краски, символы. Детей это привлекает. Для них это весело и интересно. Площадка живет своей жизнью", — сообщил он, отметив, что считает правильным направлением внедрение русского стиля в архитектуре.

"Это точно находит отклик и дарит яркие впечатления", — подчеркнул Станислав Киселев.

Гендиректор ГК "КОРТРОС" отметил, что в Академическом районе Екатеринбурга процент рождаемости выше, чем в других районах города и выше среднего по стране.

"Академический — с точки зрения показателей рождаемости — уникальное открытие. То, что сегодня он демонстрирует коэффициент 1,94 при 1,4 в целом по стране, это, конечно, серьезная заявка на успех и на некий единый формат в реализации проектов комплексного развития территорий на территории всей России", — подчеркнул Станислав Киселев.

Он добавил, что потенциал развития восьмого района уральской столицы далеко не исчерпан.

Напомним, что ГК "КОРТРОС" входит в число крупнейших девелоперов России по версии Единого ресурса застройщиков. К 2026 году группа ввела в эксплуатацию свыше 4,5 млн кв. м жилья. Флагманский проект компании — район Академический в Екатеринбурге, один из крупнейших в России и Европе проектов комплексного освоения территории. ГК "КОРТРОС" реализует его в лице компании АО СЗ "РСГ-Академическое".