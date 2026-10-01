На Таймыре от Диксона отгоняют белого медведя

На севере Красноярского края, в Диксоне, к людям вышел белый медведь. Его отгоняют от посёлка.

Медведь выходил 30 сентября к библиотеке. Его удалось отпугнуть. 1 октября на территории поселка его не видели. Животное отпугивают с помощью выстрелов. Стрелять на поражение нельзя – белый медведь занесён в международную Красную книгу и Красную книгу России, сообщили ТАСС в администрации Таймырского муниципального округа.

Ранее в крае из‑за участившихся нападений медведей следователи завели дело о халатности. Сотрудники ведомства уже провели обыски в министерстве природных ресурсов края.