Путин поручил собирать данные для российских нейросетей

Президент РФ Владимир Путин поставил перед Правительством задачу организовать системный сбор и подготовку данных, необходимых для обучения российских моделей искусственного интеллекта (ИИ). Такое поручение дано по итогам августовского заседания Совета по науке и образованию.

Кабмину предстоит не только наладить процесс обработки научно-технической информации для создания "суверенных" ИИ-моделей, но и при необходимости скорректировать законодательную базу.

О важности этого шага на прошлой неделе заявил замначальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский, который заверил, что Россия целенаправленно идет по пути формирования ИИ, базирующегося на национальном контенте.

Необходимость перехода продиктована опасениями по поводу идеологической безопасности. Еще в 2025 году глава СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание на то, что подавляющее большинство студентов активно пользуются нейросетями, но современные чат-боты транслируют исключительно западную ультралиберальную повестку, навязывая пользователям соответствующие мировоззренческие установки, пропущенные через фильтр либеральной цензуры. То есть под угрозой Конституция РФ.

Член СПЧ, специалист по ИИ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов отмечает, что повестка западных ИИ-моделей корректируется в ежедневном режиме асессорами, "вшивающими" ее в нейросети.