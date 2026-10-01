Огонь в пятиэтажке под Самарой: спасатели локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров

Серьезный пожар, вспыхнул в жилом многоквартирном доме на территории городского округа Новокуйбышевск. Прибывшие на место пожарные расчеты зафиксировали открытое горение в помещении, расположенном на пятом этаже. Пламя вышло за пределы квартиры и стало распространяться по кровле здания.

Позже представители Министерства по чрезвычайным ситуациям доложили о локализации пламени. Согласно уточненным данным ведомства, масштаб возгорания достиг одной тысячи двухсот квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли восемьдесят два сотрудника и двадцать восемь единиц пожарной техники. По предварительной информации, человеческих жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

По данным прокуратуры Самарской области, источник возгорания находился внутри одной из квартир, после чего пламя стремительно перекинулось на кровлю и соседние жилые помещения. Все проживающие в доме люди были выведены из опасной зоны. Для обеспечения нужд эвакуированных граждан развернут пункт временного пребывания и размещения.

Ранее на шахте "Распадская" в Кузбассе загорелось в демонтажной камере - возгорание уже ликвидировали. Из шахты вывели 305 человек, пострадавших нет, приняты меры по устранению последствий.