На "Госуслугах" появится дополнительная защита россиян от мошенников

На портале "Госуслуг" появится новый метод защиты пользователей от мошенников.

Появится "красная кнопка". Она заработает в этом году. Сервис поможет тем, кто попался на уловки аферистов: они не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Ранее Минцифры вынесло на общественное обсуждение третий пакет мер для защиты россиян в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. На портале "Госуслуги" запустят сервис, где соберут все согласия на обработку персональных данных, которые человек давал раньше - и онлайн, и при личном обращении. Пользователь сможет сам проверить эти данные и, если заметит нарушения, отправить обращение в нужные органы.

В системе "Антифрод" создадут реестр людей, причастных к мошенническим схемам. Еще власти хотят жестче контролировать продажу сим-карт: их смогут выдавать только прямые дилеры операторов. Частные лица и предприниматели не смогут заключать договоры с абонентами от имени операторов. Кроме того, запретят продавать предоплаченные сим-карты - операторы смогут предлагать их только с нулевым балансом.