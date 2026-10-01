В Нижнем Тагиле автомобиль такси врезался в трамвай с пассажирами

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля такси.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась вечером 30 сентября на улице Юности. Столкнулись автомобиль "Фольксваген" и трамвай маршрута №10 "УВЗ – Пихтовые горы".

По предварительным данным, 27-летняя женщина-водитель иномарки при повороте налево не уступила дорогу трамваю, имеющему преимущественное право проезда. В момент аварии в салонах двух вагонов трамвая ехали около 50 пассажиров. Никто из них за медицинской помощью не обращался.

Как выяснили в ГАИ, "Фольксваген" арендован для использования в качестве такси, а за рулем сидела женщина, не имеющая водительских прав. Воспользовавшись отсутствием арендатора, она отправилась на авто в магазин и врезалась в пассажирский транспорт.

В отношении нарушительницы возбуждено административное производство. Проверка по факту аварии продолжается.