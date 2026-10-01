Трамп заявил, что самолет Flydubai спас израильский сантехник

Президент США Дональд Трамп заявил, что самолет авиакомпании Flydubai во время инцидента спас израильский сантехник. До этого он никогда не управлял воздушным судном, но смотрел передачи об авиакатастрофах.

Сантехник нейтрализовал пилота и сам взялся за управление самолетом, тем самым предотвратив крушение, рассказал Трамп.

"Никогда до этого не пилотировав самолет, он взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер до падения", - сообщил глава Белого дома.

"Когда его спросили, почему он так поступил, он сказал, что смотрит шоу "Расследования авиакатастроф". Он много его смотрел и из этой передачи примерно понял, как управлять самолетом", - заявил американский президент.

По словам Трампа, детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два пилота - граждане России и Украины, летевшие пассажирами на рейсе Flydubai из ОАЭ в Израиль - помогли экипажу посадить самолет в Саудовской Аравии после того, как пилоты из Омана и ОАЭ подрались на борту.