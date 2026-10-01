В России до конца года отправят в войска 120 тысяч срочников

В Генштабе привели данные об отправке в войска срочников. В октябре-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тыс. военнослужащих по призыву. Всего же за год служить пойдёт 261 тыс. молодых россиян.

Важной частью работы электронной системы воинского учёта является проактивное предоставление отсрочек. Например, сведения о студентах, отцах двух и более детей, ИТ-специалистах актуализируются автоматически на основе данных от госорганов и работодателей. Итог – более 350 тыс. граждан уже получили отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат, сообщил в интервью газете "Красная Звезда" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.