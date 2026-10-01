Британия может вернуться в ЕС - премьер

Премьер-министр Британии Энди Бернэм допустил, что страна может вернуться в ЕС, если на то будет воля населения.

Выступая на партийном съезде в Ливерпуле, он признал, что Brexit не оправдал ожиданий: страна не обрела обещанного суверенитета, а лишь столкнулась с десятилетием стагнации экономики и утратой контроля над миграционными потоками. По мнению премьера, выход из ЕС принес государству скорее негативные последствия, и теперь приоритетной задачей является восстановление экономического роста и благосостояния граждан. ЕС мог бы в этом помочь.

Бернэм анонсировал предстоящий до конца года саммит ЕС-Британия, где планирует представить свое видение будущего взаимодействия с ЕС. Он давно известен своей проевропейской позицией. Еще во время референдума 2016 года выступал против разрыва с ЕС.

Первый госсекретарь Луиза Хейг поддержала премьера, сказав, что нынешняя модель отношений с ЕС не работает и что еще в этом году королевство начнет переговоры с Брюсселем о соглашениях в сферах продовольствия и энергетики, которые помогут снизить цены для населения. Глава МИД Эд Милибэнд также подчеркивает важность европейского вектора: Европа — это не просто географический сосед, а нечто гораздо более значимое, что требует переосмысления ситуации. А Британии от ЕС требуется экономическая помощь.

Напомним, на референдуме 2016 года за выход из ЕС проголосовало лишь 52% британцев.