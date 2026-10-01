Паслер спрогнозировал появление в Свердловской области летающих автомобилей уже через 20 лет

Губернатор Свердловской области Денис Паслер спрогнозировал появление в ближайшее время автомобилей, способных передвигаться по воздуху. Ждать нового транспорта придется недолго. По мнению Паслера, принципиально новый вид транспорта появится в уральских городах уже лет через 15-20, передает корреспондент Накануне.RU.

О летающих автомобилях глава региона заявил на пленарной сессии "Дом будущего", которая состоялась в Екатеринбурге в рамках XIII Международного строительного форума и выставки 100+ Techno Build. По словам Паслера, подобные автомобили уже тестируются в определенных территориях. Сперва летающий транспорт появится за рубежом.

"Это совсем другая тенденция, о которой мы на сегодняшний день не говорим, но она с учетом инфраструктурных затрат, которые требуются от государства и застройщика, совсем все кардинально поменяет. Как только машины будут передвигаться по воздуху - а они будут - это вопрос времени, - строительный рынок и вообще отношение к дому, к среде, которая тебя окружает, к доступности территории изменятся. Если машина сможет лететь со скоростью 200-300 км в час, то, возьмем Свердловскую область: те же 100 км - довольно далеко от города, можно будет преодолеть за 15-20 минут - это уже станет совсем иное преодоление расстояний, это может совсем все кардинально поменять", - прокомментировал Денис Паслер.

По его мнению, в этом случае не придется строить дорогие дороги, развязки и другую инфраструктуру, а жители смогут жить дальше от областного центра.