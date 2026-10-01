Le Monde: ЕС поливает деньгами украинскую пустыню

В дипломатических кругах ЕС сравнивают финансовую помощь Украине с поливом деньгами пустыни, в то время как в странах Европы полно своих проблем. Об этом пишет Le Monde.

В ЕС растет глухое недовольство бесконечной закачкой денег в дырявую и коррупционную украинскую экономику. Аппетиты тамошних политиков только растут. В конце сентября в Брюсселе состоялись консультации между представителями Киева, МВФ и ключевыми донорами, где обсуждались дальнейшие вливания. Еще в августе Зеленский шокировал европейских кураторов заявлением о дефиците бюджета в 27 млрд евро, который ЕС должен закрыть до конца этого года.

Хотя глава украинского минфина Сергей Марченко позже заверил, что часть этой суммы удалось сократить, долгосрочные прогнозы остаются пугающими: на 2027 год правящему режиму требуется еще почти 70 млрд евро. "Такое ощущение, что мы поливаем пустыню", — сказал один из евродипломатов.

Вопрос выделения средств возник в крайне неудачный для ЕС период. Брюссель занят пересмотром многолетнего бюджета, а такие страны, как Германия, настаивают на сокращении помощи, несмотря на ранее озвученные планы выделить 100 млрд евро на 2028-2034 гг. Дополнительное давление оказывает и электоральный цикл: в 2027 году в ряде ключевых стран ЕС (Франция, Италия, Польша, Испания) пройдут выборы, где спонсирование Украины становится крайне непопулярной вещью, бьющей по рейтингам политиков.