Правительство внесло в Госдуму проект дефицитного бюджета на трёхлетку

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-29 гг. Туда же ушли проекты бюджетов внебюджетных фондов. Пакет внесён полностью в электронном виде.

За основу проекта нового трёхлетнего бюджета взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что в 2027 г. российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 г. динамика ускорится до 2,4%. В 2027 г. расходы составят 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. На 2028 и 2029 гг. расходы определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн и 48,6 трлн руб. соответственно.

На развитие отрасли здравоохранения расходы по сравнению с 2026 г. увеличены. "Детский бюджет" на три года составит более 10 трлн руб. Страховые пенсии в 2027 г. повысят дважды: с 1 февраля 2027 г. – на 6,8%, то есть по уровню инфляции за 2026 г., с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 г. составит 29 тыс. 904 руб.

В 2027 г. увеличатся максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Прожиточный минимум в 2027 г. увеличится на 6,8% и составит 20 тыс. 227 руб. на душу населения в целом по Российской Федерации. Величина минимального размера оплаты труда в 2027 г. также увеличится на 6,8% – до 28 тыс. 935 руб.

Для снижения долговой нагрузки, по поручению президента, правительство перенесёт сроки погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 г. Это даст субъектам возможность направить 300 млрд руб. на развитие экономики и социальной сферы, сообщает пресс-служба кабмина.