Суд арестовал экс-главу Серова по делу о крупной взятке
На Среднем Урале суд отправил под арест экс-главу Серовского муниципального округа Василия Сизикова.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, бывший мэр обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Следствие вышло с ходатайством о заключении Сизикова под стражу.
Серовский районный суд отправил экс-чиновника под арест. В СИЗО он будет находиться до 27 ноября 2026 года. Какие-либо подробности дела в суде не разглашают.
Глава уральского города Серов был отправлен в отставку в сентябре 2025 года. На этом настояла прокуратура. Сообщалось, что Василий Сизиков уволен в связи с утратой доверия.
В январе 2026 года Свердловский облсуд признал законной досрочную отставку мэра. А в феврале стало известно, что Сизиков назначен новым управляющим представительства теплоснабжающей компании "Вертикаль" в Серове.