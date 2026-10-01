Еще четыре страны ЕС перестали принимать небиометрические паспорта россиян

С 1 октября 2026 года список стран Шенгенской зоны, отказавшихся принимать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта, пополнился Бельгией, Нидерландами, Люксембургом и Швецией.

Власти этих государств аргументируют запрет низким уровнем безопасности документов. Швеция в виде исключения до конца текущего года разрешила въезд тем россиянам, чьи визы или виды на жительство уже были оформлены в странах ЕС.

На сегодняшний день общее число стран Шенгена, не признающих небиометрические паспорта РФ, достигло 15. В их число входят также Германия, Франция, Финляндия, страны Прибалтики, Польша, Чехия, Румыния, Дания, Исландия. 14 стран Шенгенской зоны, включая Италию, Испанию, Грецию, Австрию Швейцарию, по-прежнему принимают документы старого образца. При этом, даже если страна продолжает выдавать визы россиянам, въехать по небиометрическому паспорту уже не получится.

Ранее Черногория объявила о решении отменить безвизовый режим для россиян с 1 ноября 2026 года.

Как писало недавно издание Politico, страны Прибалтики, Болгария, Польша, Румыния и Словакия посетовали на резкое сокращение турпотока из-за заявлений политиков о "российской угрозе". Они направили письмо в Еврокомиссию с просьбой поддержать их из-за спада туризма. В ЕС признают, что сильное сокращение турпотока из России ударило по туристической индустрии Европы.

