Прокуратура в Иране пригрозила участникам протестов смертной казнью

Прокурор Тегерана, где продолжаются беспорядки, пригрозил смертной казнью участникам протестов, которые повреждают государственное имущество.

Корпус стражей исламской революции также выступил с заявлением, в котором говорится, что "продолжение этой ситуации неприемлемо" и что он имеет право мстить за "террористические акты", передает Bloomberg.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика не потерпит "вандализма" или "людей, действующих в качестве наемников иностранных держав", сообщило государственное телевидение Ирана Press TV.