Столичные аэропорты задержали 42 рейса на срок более двух часов - Минтранс

Столичные аэропорты продолжают работать в условиях аномального снегопада. К восьми часам вечера по московскому времени 9 января было принято и отправлено 953 рейса (в четырех аэропортах). "Это соответствуют результатам производственной деятельности аэропортов при нормальных погодных условиях", - сообщили в Минтрансе России.

В ведомстве добавили, что на срок более двух часов задержались 42 рейса, еще восемь рейсов были отменены. Три рейса по решению экипажей ушли на запасные аэродромы. Более 40 раз взлетные полосы сегодня закрывались на чистку.