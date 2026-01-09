Москвичам рекомендовали до конца дня передвигаться только на метро

Центр организации дорожного движения рекомендует москвичам до конца 9 января выбирать метро для передвижения по городу. "Сегодня для поездок по городу рекомендуем выбирать метро — вы существенно сэкономите время в пути, а также городские службы быстрее уберут дороги от снега. Просим с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не мешать их проезду", - говорится в сообщении ЦОДД.

В службе также отметили, что основные затруднения движения сейчас на МКАД.

Сервисы Яндекса показывают, что на отдельных участках МКАД движение полностью остановилось – на карте полоса движения окрасилась в черный цвет.

Столичный регион сегодня накрыл циклон "Фрэнсис". Синоптики ожидают, что высота сугробов достигнет 40-50 см к концу суток.