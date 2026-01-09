10 Января 2026
Фото: t.me/sos_spb_snos

Сносом здания ВНИИБ в Петербурге заинтересовался Бастрыкин

Сносом здания Всесоюзного НИИ бумажной промышленности (ВНИИБ) заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад по ситуации, сообщили в пресс-службе СКР.

"В социальных медиа граждане активно оставляют комментарии по теме сноса здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Санкт-Петербурге. В том числе отмечается, что в конце 2025 года поступило заявление о признании здания объектом культурного наследия и недопустимости сноса. Общественность просит вмешаться в ситуацию председателя Следственного комитета России", - говорится в сообщении.

Градозащитники, общественники и местные жители действительно накануне призвали Следственный комитет обратить внимание на ситуацию.

В СКР отметили, что ранее ситуацию уже проверяли на признаки состава преступлений по ч. 1 ст. 303, ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 315, ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Сообщается, что Бастрыкин поручил и.о. главы питерского главка СКР Иванову "представить доклад по озвученной ситуации, принятым процессуальным решениям, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего".

Между тем, сегодня снос здания продолжился. Полиция возбудила уголовные дела на некоторых задержанных активистов, пытавшихся помешать сносу ВНИИБ. Так, одному из градозащитников назначили административный арест на пять суток. Общественники указывают, что мужчина работает на оборонном производстве, и у него есть новорожденный ребенок. Также накануне был задержан ветеран СВО.

