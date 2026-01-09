США проводят захват нефтетанкера Olina в Карибском море

США проводят операцию по захвату нефтеналивного танкера Olina в Карибском море недалеко от берегов государства Тринидад и Тобаго, передает Reuters. Это уже пятый захват танкеров у побережбя Венесуэлы за последнее время.

По данным отраслевой судоходной базы Equasis, танкер Olina мог незаконно использовать флаг Восточного Тимора. Судно вышло из венесуэльского порта и собиралось вернуться, но не успело.

В различных базах данных Olina упоминается как возможная часть так называемого российского теневого флота, с 2024 года находится под санкциями многих западных стран. Судно заходило в российские порты.

Ранее стало известно о захвате американскими военными танкера "Маринера", который незадолго до захвата сменил флаг на российский. МИД России по этому поводу выразил Вашингтону протест и сильную обеспокоенность. Сегодня стало известно, что члены экипажа "Маринеры" с российскими паспортами освобождены.