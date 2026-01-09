Здоровье в руки ИИ. В ChatGPT создан медицинский консультант

OpenAI представила специальный раздел внутри ChatGPT, предназначенный для консультации по медицинским вопросам. Пользователи могут загружать туда свои медицинские данные из Apple Health и других приложений. Как сообщается, это позволит давать персонализированные советы.

Запуск медицинского раздела объясняется тем, что одной из самых популярных тем при обращении к чат-боту является медицина. Не имея возможностей получить квалифицированную консультацию врача, люди обращаются к ИИ. По данным OpenAI, еженедельно вопросы о здоровье ChatGPT задают более 230 миллионов человек по всему миру, что составляет более 5% всех запросов. Корпорация решила оседлать эту тенденцию, заверяя, что все данные надежно защищены.

Первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, комментируя новость, сомневается в безопасности и конфиденциальности. Он отмечает, что ранее было много историй, когда пользователям удавалось обходить ограничения ChatGPT, некоторые из них заканчивались трагически. А обещание не использовать медицинские данные выглядит неправдоподобно. Возможно, что со временем часть пользователей получит выгодное предложение поделиться с компанией своими данными. Кроме того, они могут быть украдены в результате хакерской атаки.

"Так или иначе, новый вектор развития нейросетей задан: не сомневаюсь, что раздел "Здоровье" скоро появится и в российских моделях. ИИ-ассистенты становятся не просто помощниками в работе и творчестве, а персональными советниками, уполномоченными высказывать мнение по очень чувствительным вопросам. Лично меня добровольное желание людей дать искусственному интеллекту возможность влиять на их здоровье настораживает гораздо сильнее, чем любые риски утечки медицинских данных", — написал Горелкин.

В 2024 году представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев на ПМЭФ-2024 призывал переводить медицину на рельсы ИИ. А главврач мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев рассказывал, что в скором будущем здравоохранением будет управлять ИИ, и это будет очень хорошо.

"Нахождение пациента в поликлинике вместе с врачом в скором времени вообще потеряет какой-либо смысл. Не будет ни участковых терапевтов, ни хирургов — не будет вообще никого. Будет один главный терапевт, который будет сидеть где-то в Москве, а всем остальным будет управлять ИИ. Это абсолютно точно!" — агитировал Биджоев.

Интересно, что во время ковида на Западе серьезно обсуждался вопрос "биоцифровой конвергенции", когда медицинские данные людей объединяются со всеми прочими для глобального управления и противодействия будущим пандемиям. Это приведет к изменению самих представлений о человеке, который станет биоцифровым объектом. Спустя несколько лет подобная идея может быть воплощена через "добровольную" передачу всех медицинских данных людей в руки ИИ и владеющих им цифровых гигантов.

Недавно вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) призвал установить четкие правила использования ИИ в сфере здравоохранения, тем более что россияне любят заниматься самолечением. Специалист в области ИИ, член СПЧ и президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов уверен, что внедрение ИИ в медицине приведет только к деградации кадров. Для врачей самым легким и безопасным вариантом будет просто соглашаться с решением ИИ, что быстро приведет к потере квалификации.