Упрощенный порядок ввоза в Россию смартфонов и компьютеров продлен на год

Правительство России продлило до конца 2026 года упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств. В кабинете министров отметили, что это позволит "не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления".

Речь идет об упрощенной нотификации товаров – она требуется для всех электронных устройств, которые в том или ином формате поддерживают криптографические возможности или шифрование. К таким товарам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и рации.

"Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Упрощённый порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий", - сообщили в правительстве.

Также в упрощенном порядке не нужно предоставлять таможне сведения о нотификации техники, если она нужна для промпроизводства оборудования в РФ.