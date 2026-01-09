Массовые протесты в Иране: в стране отключен интернет, есть погибшие

В Иране в результате столкновений протестующих с силовиками погибли 42 человека, 34 из них – участники протестов, остальные – сотрудники сил безопасности, сообщает "Анадолу" со ссылкой на данные Иранского агентства по правам человека HRANA, базирующегося в США. Официальный Тегеран не предоставляет никаких данных.

HRANA утверждает, что в общей сложности по всему Ирану задержаны более 2,2 тыс. человек.

Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана на фоне резкого падения курса национальной валюты и экономических проблем. Акции распространились на многие города страны.

Информационное агентство Tesnim сообщило, что в ходе протестов ранения получили 568 сотрудников полиции и 66 членов формирования "Басидж".

Американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил Тегерану, что США "придут на помощь", если "Иран начнет стрелять и убивать мирных демонстрантов".

Также сообщается, что власти отключили в Иране мобильный интернет и сотовую связь.