"Только моя мораль". Трамп заявил, что его ничто не сдерживает

Президент США Дональд Трамп заявил, что в качестве ограничений при принятии решений он ориентируется только на собственные представления, а не на международное право. Об этом он сказал в интервью The New York Times.
Продемократическое издание, которое настроено критически по отношению к Трампу, задало вопрос насчет применения военной силы, в том числе за рубежом. Этот вопрос во многом разделяет американцев. Вопрос был задан в более общей формулировке - относительно его полномочий в целом. И Трамп откровенно сказал, что фактически его не ограничивает ничто, кроме его собственных представлений.

"Есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить", - сказал он.

Когда его спросили, должен ли он придерживаться международного права, то Трамп ответил утвердительно, но уточнил, что решать, какие нормы исполнять, будет только он. И все зависит от того, как определять международное право. То есть фактически отверг его.

Эта проблема обострилась после агрессии против Венесуэлы и угроз в адрес Гренландии и других стран. Накануне сенат США одобрил продолжение работы над резолюцией с требованием к администрации президента США не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения конгресса. Хотя решение имеет чисто процедурный характер и принято с минимальным перевесом (52 против 47), оно стало небольшим, но поражением Трампа, так как поддержали резолюцию и несколько республиканцев. Правда, чтобы принять окончательное решение, нужно 60 голосов, что будет сделать гораздо труднее.

Подобное признание Трампа, которое еще недавно трудно было представить, полностью укладывается в логику наступления новой эпохи, которую немецкий философ Освальд Шпенглер (1880 - 1936) в своем монументальном труде "Закат Европы" называл цезаризмом и считал неизбежным для Запада. Он указывал на неизбежный конец демократии и переход к тому состоянию, когда только сила имеет значение.

