Часть Киева обесточена, есть перебои с водоснабжением

Левобережная часть Киева частично обесточена, в городе ограничена работа метро. Наземный электротранспорт заменяется дополнительными автобусами, сообщила администрация столицы Украины.

Ранее мэр Киева сообщил о перебоях с водоснабжением.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. На территории поврежденного объекта произошел пожар.

Минобороны России сообщило сегодня утром о массированном ударе ракетами "Орешник" и беспилотниками "по критически важным объектам на территории Украины".