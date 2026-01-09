Лариса Долина съехала из проданной квартиры в Москве

Певица Лариса Долина съехала из проданной полтора года назад квартиры в московском районе Хамовники, об этом со ссылкой на адвоката покупательницы сообщает РИА Новости. Покупательница Полина Лурье ожидает, что в ближайшее время состоится встреча с представителем Долиной для передачи квартиры.