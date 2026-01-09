В Москве задерживаются авиарейсы из-за аномального снегопада

В Москве продолжается аномальный снегопад, вызванный приходом циклона "Фрэнсис". Из-за метелей и осадков столичные аэропорты работают по фактической погоде.

"Аэрофлот" сообщил, что к утру 9 января из-за неблагоприятных погодных условий в Москве было задержано три рейса. "В условиях аномального снегопада в московском регионе "Аэрофлот" продолжает выполнять рейсы без существенных изменений в расписании. <…> Возможно увеличенное время ожидания облива воздушных судов в пиковые моменты разлета рейсов из-за возросшей нагрузки на наземные службы аэропорта", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Об изменениях в расписании сообщила "Победа": "В связи со сложными метеоусловиями в Москве и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или отменены. Просим наших клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт".