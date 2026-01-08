Взрыв в нижнетагильской котельной не сказался на отоплении жилых районов - МВД

Взрыв в котельной "Нижнетагильской мебельной фабрики" не сказался на подаче тепла в жилые районы города и соцобъекты – поврежденный объект отапливал только складские помещения предприятия, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Также он сообщил, что погибшим при взрыве котла оказался 60-летний местный житель, работавший в котельной кочегаром. Его напарник чудом остался жив.

"Когда неожиданно из трубы резко пошёл пар, он [напарник] вышел на улицу, чтобы доложить по телефону сложившуюся критическую обстановку своему руководству. В момент звонка и рвануло. Кочегар Таланцев, оказавшись под тяжёлыми завалами, скончался от полученных травм. Газ на предприятие не подведён. Топили дровами и брикетами", - сообщил Горелых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).