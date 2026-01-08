Самолет Utair вернулся в Дубай после вылета из-за вибрации одного из двигателей – Ространснадзор

Вибрация силовой установки №2 стала причиной возврата самолета Boeing 767‑200 авиакомпании Utair в аэропорт вылета после отправления по маршруту Дубай-Москва, сообщили в Ространснадзоре. Ведомство начало проверку инцидента.

"Воздушное судно Boeing 767‑200 (регистрационный номер 73081), эксплуатируемое ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", выполняло рейс UTA716 по маршруту Дубай - Москва. В ходе полёта экипаж зафиксировал вибрацию силовой установки №2, в связи с чем было принято решение о возврате воздушного судна в аэропорт вылета", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Utair заявили, что посадка прошла в штатном режиме и что угрозы безопасности полета не было. "В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам", - заявил перевозчик.