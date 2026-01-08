Глава Грайворонского района Дмитрий Панков ранен при атаке дрона

Глава Грайворонского района Белгородской области Дмитрий Панков пострадал во время атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, Панков поехал оценить последствия атаки дрона в селе Головчино. "В этот момент ещё один вражеский беспилотник атаковал объект повторно. Во время атаки второго дрона Дмитрий Александрович помог женщине, чья машина была повреждена от первого удара БПЛА. С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Это уже третье ранение Панкова, добавил Гладков.