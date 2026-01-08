Франция обменяла баскетболиста Касаткина на осужденного в России Лорана Винатье*

Во Франции освободили задержанного по делу о хакерстве российского баскетболиста Даниила Касаткина. Его обменяли на осужденного в России гражданина Франции Лорана Винатье*, об этом со ссылкой на ФСБ сообщают российские агентства. Спортсмен уже вернулся в Россию.

Вопрос о возможном возвращении Винатье* во Францию на пресс-конференции президента РФ в декабре задал журналист французского телеканала TF1. Владимир Путин тогда ответил, что впервые слышит о деле иностранца, но узнает его подробности и возможные варианты решения вопроса.

Сообщается, что Винатье* был освобожден после помилования, подписанного российским президентом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Париж и Москва контактируют по делу Винатье*.

Политолог Лоран Винатье* был задержан в Москве летом 2024 года, в октябре его приговорили к трем годам колонии общего режима по статье о нарушении законодательства об иноагентах, а также за сбор данных, которые можно использовать против безопасности РФ. В 2025 году в отношении француза было возбуждено еще одно уголовное дело – о шпионаже, по нему Винатье* грозило бы до 20 лет лишения свободы.

Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в парижском аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США. Американские власти подозревали его в причастности к хакерской группировке, которая с 2020 по 2022 год совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных ведомства США, с использованием программ-вымогателей. В октябре 2025 года парижский суд одобрил экстрадицию Касаткина в США, где ему грозило до 25 лет лишения свободы, однако премьер-министр Франции не подписал распоряжение об экстрадиции, что позволило спортсмену вернуться в Россию. Сам Касаткин отрицал все обвинения.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ