08 Января 2026
Происшествия Костромская область
Фото: Накануне.RU

История с неизвестными. Костромские корни "ботулизма" в Москве не подтверждаются 

Некоторое время назад появились достоверные данные о причинах заражения "ботулизмом" двух семей в столице. Оказалось, что причина заболевания и сам диагноз специалистами ставится под вопрос.

Напомним, что в о многих СМИ проходила информация о заражении ботулизмом нескольких человек. При этом, в прессе сообщалось, что источником якобы является мясо конины, купленное в Костромской области.

Проверки специалистов показали, что в Костроме мясо конины в торговых сетях не продается. Приобрести такой "деликатес" можно только в частном индивидуальном хозяйстве и только нелегально.

На данный момент в регионе проводят проверки всех хозяйств с целью установить - все ли зарегистрированные животные на месте и не было ли среди них случаев заболеваний.

Пробирки в больнице(2024)|Фото: Накануне.RU

«Продукт мог быть приобретен только в частном порядке в одном из индивидуальных хозяйств. В настоящее время проверяется наличие в хозяйствах всех зарегистрированных животных, чтобы убедиться в отсутствии нелегальных продаж» - прокомментировали в Управлении ветеринарии Костромской области.

С подозрением на ботулизм в регионе доставлен на данный момент один человек, его диагноз сейчас уточняется.

«В Окружную больницу №1 с подозрением на ботулизм поступил один человек. Диагноз «ботулизм» является предварительным. Медики Окружной больницы №1 провели все необходимые мероприятия. В настоящее время состояние пациента - тяжелое, но стабильное», - прокомментировали в Депздраве Костромской области.

Важно отметить, что теперь и сами заболевшие граждане не могут подтвердить, что именно они употребляли в пищу. Кроме того, по данным специалистов, ботулизмом можно заразиться только от консервированного продукта, не от жареного. При обработке высокой температурой бактерии погибают.

«Управление Роспотребнадзора по Костромской области проводит эпидемиологическое расследование. Источник заражения не подтвержден. По данным больного, он не знает, какое мясо употреблял», - говорится в комментариях официальных лиц.

Таким образом, точку в этой истории пока ставить рано. О прояснении ситуации Накануне.RU будет сообщать.

Теги: ботулизм, конина, роспотребнадзор, частные хозяйства


