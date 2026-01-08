В СПЧ возмутились запретом в Хасавюрте продавать женщинам духи

В Хасавюрте владелец одного из парфюмерных магазинов вывесил объявление: "Женщинам не продаем!" Ниже было приведено пояснение со ссылками на священный текст (хадис), что "любая женщина, которая надушилась, а затем прошла мимо людей и они почувствовали ее запах, является прелюбодейкой".

Как отметил Telegam-канал "Совесть Дагестана", хадис был искажен владельцем магазина. В первоисточнике он читается так, что "любая женщина, которая наносит благовония и идет в мечеть так, что люди чувствуют ее запах, - ее молитва не принимается, пока она не вернется и не совершит полное омовение". В такой формулировке смысл меняется существенно, о прелюбодействе речь вообще не идет.

Член СПЧ Марина Ахмедова возмущена такой "праведностью" торговца.

"То есть душиться нельзя, а продавать средство соблазнения можно? Кто же будет душиться твоим парфюмом, если женщинам нельзя?.. Зачем тогда продаешь и извлекаешь выгоду из греха? Получается, ты сам - прелюбодей в квадрате?" - написала Ахмедова.

Она считает, что это от нежелания углубляться в суть веры, но от желания прослыть верующим. По ее данным, в магазин приехала полиция и квалифицировала объявление как дискриминацию. Она уверена, что российское общество не выступает против религии, но против засилья и исламизации общественной среды.