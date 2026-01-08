У одного из членов экипажа МКС возникли проблемы со здоровьем

Американское космическое агентство NASA отменило запланированный выход в открытый космос астронавтов на МКС и может досрочно завершить миссию экипажа Crew-11 из-за проблем со здоровьем у одного из членов команды, передает CBS. Имя заболевшего астронавта не называется. Всего на МКС сейчас находится три астронавта, прибывших на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Также американским бортом до станции "добирался" российский космонавт Олег Платонов (в рамках перекрестной программы полетов NASA-Роскосмос). Команда находится на МКС с 1 августа 2025 года.

В NASA не сообщили никаких подробностей, пообещав предоставить их в течение суток. В агентстве лишь отметили, что состояние заболевшего члена экипажа стабильно.

Экипаж Crew-11 состоит из командира Майка Финке, бортинженера Зены Кардман, японского космонавта Кими Юи и россиянина Олега Платогова. Планировалось, что экипаж вернется на землю в районе 20 февраля.